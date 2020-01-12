شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة بأسوان: على من يحاول العبث بمصر قراءة التاريخ أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه على كل من يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن أن يقرأ التاريخ جيدا أولا ليتعلم من الدروس والعبر التى أظهرت قوة هذا الشعب، مشيرا إلى أن الوطن يواجه تحديات كبيرة أمام بعض المحاولات من الدول للعبث مع مصر، مؤكداً على ضرورة الوقوف صفا واحدا لدعم جهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة لنكون بمثابة درع واق لها.

جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة فى افتتاح مبادرة "مصر بكم أجمل" بمحافظة أسوان ، صباح اليوم الأحد، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، نيابة عن محافظ أسوان، ومحمد عبد الوهاب مدير عام القوى العاملة بأسوان.

وأكد وزير القوى العاملة، أن سياسية الوزارة حاليا تسعى للاهتمام بمنظومة الإنتاج بشكل كامل سواء على مستوى العامل وصاحب العمل وبيئة العمل والمنشآت الاقتصادية، فى إطار الإهتمام بالإنتاج والاقتصاد المصرى، وأشاد الوزير فى كلمته، بدور مديرية القوى العاملة بأسوان بعد تبنيها فتح ملفات هامة فى إطار تطبيق سياسة الوزارة، ومنها دعم فئات ذوى الإعاقة والمرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، سلم صباح أمس السبت، 305 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الأقصر، كدعم من وزارة القوى العاملة، كما قدم هدايا للسيدات والفتيات المتدربات بمركز التدريب المهنى بالرضوانية، وجاءت الفعاليات عقب تفقد العمل فى مركز التدريب المهنى بالرضوانية، والتابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، والذى يستهدف تدريب الشباب على الحرف الفنية الممثلة فى الخياطة والكهرباء والسباكة، وغيرها من الحرف، ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهنى التابعة لها وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة فى خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

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توزيع الشهادات



جانب من مبادرة مصر بكم أجمل



كلمة الوزير



وزير القوى العاملة خلال الفعاليات