شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنشاء قرية لعرض تراث الإمارات على هامش مهرجان شرم الشيخ للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فى محيط مضمار سباق الهجن بشرم الشيخ أعمال إنشاء قرية لعرض تراث دولة الإمارات الشعبى إلى جانب تراث البادية المصرية، وتكونت القرية من 11 خيمة صممت على هيئة بيوت شعر تتوسطها مساحة وتتخذ من ساحة بجوار منصة المضمار موقعًا لها، وشارك وفد من اتحاد الهجن الإماراتى واتحاد الهجن المصرى واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ فى الإشراف على إنشاء القرية، ومن المقرر أن يقوم الجانب الإماراتى بنقل معروضات تمثل تراث شعب دولة الإمارات من الحرف والملبوسات والأكلات الشعبية، ويعرض الجانب المصرى جوانب من حرف مجتمعات البادية المصرية .وتفتتح القرية مع انطلاقة فعاليات المهرجان نهاية الأسبوع الجارى .

يذكر أنه أهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مصر دفعة إبل من أجود السلالات على مستوى العالم التى تنتج هجن خاصة بخوض السباقات وتحقيق مراكز متقدمة فى وقت قياسى.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الشحنة عددها 8 جمال ويطلق عليها أهل الإبل اسم "فحول" وهى مخصصة لإنتاج سلالات سباقات الهجن القوية .

وأوضح رئيس اتحاد الهجن المصرى، أن هذه الجمال هدية من هجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة لملاك الإبل فى مصر، وتم تخصيص عزبة خاصة بها بمضمار سباق الهجن بشرم الشيخ.

وقال إنه ينتظر أن تساهم هذه الدفعة من سلالة إنتاج هجن السباقات القوية فى ظهور هجن سباقات مصرية مؤثرة فى الميادين، لافتا إلى أن هذه هدية يعتبرها أهل الهجن فى مصر ذات تأثير وستحقق لهم مردود اقتصادى قوى.

وثمن رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى باسم كل ملاك ورؤساء اندية الهجن المصرية هذه الخطوة، وقال إن دولة الإمارات لها أثر واضح فى رياضة الهجن المصرية .

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وأشار إلى أن هذا يأتى فى إطار دعم دولة الإمارات ممثلة باتحاد الهجن الإماراتى لسباقات الهجن فى مصر، حيث من المقرر أن تدعم تنظيم ثالث مهرجان لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ الذى تنطلق فعالياته نهاية الأسبوع الجارى بمشاركة الهجن من محافظات جنوب وشمال سيناء والاسماعيلية والسويس والشرقية والوادى الجديد ومحافظات الصعيد والقاهرة والجيزة، وحضور مشاهدين للسباق من محبى الرياضة التراثية الأولى عربيا من كل محافظات مصر وضيوف من الدول العربية وسائحين عرب واجانب من زوار مدينة شرم الشيخ .

وأوضح أن السباق التنشيطى الثالث بدعم الإمارات يأتى ضمن سلسلة سباقات بدأت فى اكتوبر من العام الماضى ومقررا ان تتواصل حتى ابريل القادم .



قرية لعرض تراث الإمارات على هامش مهرجان شرم الشيخ للهجن



قرية لعرض تراث الإمارات على هامش مهرجان شرم الشيخ للهجن



قرية لعرض تراث الإمارات على هامش مهرجان شرم الشيخ للهجن