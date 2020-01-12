شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تتعاون مع شركات للاقتصاد الرقمى فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للتحول للإقتصاد الرقمى والميكنة وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية الذكية بالدول الإفريقية الشقيقة وفقا لمعايير الجودة العالمية، جاء هذا خلال المباحثات مع " Mulualem Syoum ملالم سيوم " رئيس مجلس إدارة مجموعة A-eTrade Group وممثل الإتحاد الإفريقى والدكتورة أمانى عصفور برابطة دول الكوميسا الإفريقية، وبحضور المهندس أحمد مكى رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر.

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن الشراكة والتعاون لتعزيز خدمات الإقتصاد الرقمى وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية بدول القارة الإفريقية من خلال إنشاء منصة رقمية إلكترونية للتعريف بالإمكانيات والمنتجات الافريقية، لافتا إلى وجود منطقة للتجارة الحرة الإفريقية وتشكيل تحالف مصرى من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لإنشاء البنية الأساسية المعلوماتية الخاصة بالمنصة الإلكترونية، مشيرا إلى دراسة انشاء مركزا للمعلومات ومقره مصر يستهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق الإفريقى وإطلاق أحدث التقنيات المصممة خصيصًا لتمكين التجارة والإقتصاد الرقمي من الإزدهار على المستويات المحلية والإقليمية والقارية، خاصة فى ظل تفوق متزايد وابتكار في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتجارة الإلكترونية فى إفريقيا.

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وأوضح"التراس" أنه هذه هى الخطوة الأولى التنفيذية لإعتماد منصة التجارة الإلكترونية على مستوى القارة الإفريقية، وكذلك الأطر الإدارية والتنظيمية المرتبطة بدعم التجارة الرقمية وخلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية تسرع بخطوات التنمية المستدامة لإفريقيا.

كما ذكر أهمية تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمى، وآيضا الإتفاق على التعاون لتسويق وتوزيع منتجات "العربية للتصنيع" مثل وسائل النقل والطاقة والمياه والعربات المدرعة، من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة بما يحسن من قدرتها التنافسية وأفضليتها فى السوق على المنتجات الأخرى بأسعار مناسبة وجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية.

من جانبه، صرح "ملالم سيوم" بأننا سعداء للغاية بالشراكة مع "الهيئة العربية للتصنيع" نظرا لما تمتلكه من إمكانيات متطورة وخبرات فى مجال التحول الرقمى والتزامها الدقة وفقا لمعايير الجودة العالمية، وهو الأمر الذى يشجع إلى عقد المزيد من الإستثمارات مع الهيئة، بما يخدم عمليات توسيع أسواق السلع والخدمات الأفريقية وتمكين التحول الرقمى فى جميع أنحاء إفريقيا.