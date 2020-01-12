شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الحرس الثورى: تمنيت الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية عن إحراج الإيرانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد الحرس الثورى الإيرانى حسين سلامى، إنه كان يتمنى الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة، قائلا: "كنت أفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة على أن احرج الشعب الإيرانى"، وذلك فى جلسة البرلمان المغلقة التى عقدت صباح اليوم، الأحد، عقب اعتراف الحرس الثورى باسقاط الطائرة المنكوبة ومقتل جميع ركابها.

وعقد مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) صباح اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا للبحث فى ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية، وفى ختام الاجتماع المغلق وبدء الاجتماع المفتوح صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامى على لاريجانى بان القائد العام للحرس الثورى اللواء حسين سلامى تحدث خلال الاجتماع حول العمليات التى نفذت (القصف الصاروخى لقاعدة عين الاسد الأمريكية غرب العراق) والحادث المؤلم الذى وقع (سقوط الطائرة الاوكرانية).

وأضاف، أن سلامى قدم خلال الاجتماع ايضاحات حول الاستعداد لمواجهة اجراءات أمريكا، ومن ثم حادث سقوط الطائرة.

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وطلب لاريجاني من لجنة الامن القومى والسياسة الخارجية فى المجلس التحقيق فى كيفية سقوط الطائرة، وابعاد ذلك وكيفية الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلا.

بدوها ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية على نسختها الفارسية اليوم، أن شوارع العاصمة طهران بها تواجد أمنى مكثف صباح اليوم، الأحد، عقب ليلة احتجاجات طلابية وتظاهرات في مدن إيرانية متفرقة عقب اعتراف الحرس الثورى الإيراني باسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ فجر الأربعاء الماضى.

وكتبت بي بي سي، أن هناك تواجد لعناصر أمنية بزى مدنى فى محطات المترو ومناطق مختلفة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن السلطات الإيرانية قامت بتغيير لوحة كبيرة فى ميدان ولى عصر فى طهران، لأسماء ضحايا الطائرة المنكوبة بوينج 373 والبالغ عددهم 167 راكبا.