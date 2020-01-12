شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوى لعام 2020 اعتبارا من 27 يناير ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتباراً من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، مشيرا إلى أنه على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الدكتور على المصيحلى وزير التموين وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار وأن تكون عروض حقيقية وليست وهمية على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين



وأضاف أيمن حسام الدين، أن اصحاب المحالات التى ستشارك فى الاوكازيون الشتوى لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاقتا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الاوكازيون الشتوى لاتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة فى العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة .

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وطالب مساعد وزير التموين، المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.