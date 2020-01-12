شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الرئيس السيسى وجه بدعم الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة العمل على دعم الفلاح، وتحقيق التنمية الزراعية، لافتا الى أهمية الدور الذى تقوم به مديريات الزراعة بكافة المحافظات، باعتبارها الذراع التنفيذى لسياسات الوزارة، والتى تنفذ الرؤى والخطط والسياسات والاستراتيجيات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك لبحث المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العمل بكافة المحافظات، ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ، ومتابعة اللجان التى تتابع الزراعات الشتوية بمحافظات الجمهورية وحل مشاكل الفلاحين .

وشدد القصير، على اهمية أن يكون هناك ترابط وتناغم وتواصل مستمر وفعال بين مديريات الزراعة وقطاع الوزارة، فضلا عن التتسيق مع مديريات الاصلاح الزراعى ومديريات الطب البيطري، وذلك للعمل على حل المشكلات التى تواجه المزارع فى أسرع وقت.

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ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمرور الدائم والمستمر على المزارعين فى الحقول والمزارع، والمتابعة الدورية لهم، والتواجد الميداني، والتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها فوراً على ارض الواقع، لافتاً الى أهمية تعميق دور التعاونيات الزراعية، والربط بينها وبين الفلاح، وزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وخاصة الخدمات الارشادية والتوعوية، حتى يشعر الفلاح بان هناك دور حقيقى للجمعية الزراعية.

وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك فى المهد قبل تفاقمها، مشيراً الى انه لا مجال للمجاملات.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الزراعية ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية .