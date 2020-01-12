وزيرة الهجرة: نسعى لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة المصريين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن افتتاح "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج"، يأتى نتيجة لمساعى وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لجذب المستثمرين المصريين بالخارج للوطن، مضيفة أنها ستكون المسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم؛ حيث تضم ممثلين عن وزارة الهجرة لتسهيل التواصل مع المصريين بالخارج.
كما أشادت وزيرة الهجرة بجهود المصريين بالخارج ودعمهم للاستثمار فى مصر، وما أظهروه من حماس خلال مشاركتهم فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، موضحة أن إنشاء الوحدة يأتى ضمن استراتيجية عمل وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المصريين بالخارج ودمجهم فى عمليات التنمية القائمة فى المرحلة الحالية، ويعد ذلك انعكاسا لرغبة الدولة المصرية فى مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مواطنيها بالخارج.
وأكدت الوزيرة على الدور الهام للمستثمرين المصريين بالخارج فى هذه المرحلة التى تشهدها مصر من تطور ملحوظ على كافة الأصعدة، وتستهدف وزارة الهجرة جذب المستثمرين المصريين بالخارج للوطن، مضيفة أنها ستكون المسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.
جاء ذلك عقب افتتاح السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج" بالهيئة العامة للاستثمار وتتبع الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك بهدف معاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين فى إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات التى تقدمها الهيئة.
يذكر أن المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقد اجتماعاً بوفد يضم أطباء مصريين بالخارج، بتنظيم من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث إنشاء مدينة طبية بمعايير عالمية على أرض مصر ويشرف عليها أطباء مصريين بالخارج، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التى تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر وجهة علاجية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.
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