شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العدل تفتتح المكاتب الأمامية لمحكمة شمال الجيزة ضمن خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة العدل، اليوم الأحد، المكاتب الأمامية لمحكمة الجيزة الابتدائية بمجمع محاكم شمال الجيزة وتاج الدول، في إطار خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم وميكنتها، وتساهم المكاتب الأمامية فى تحقيق الحيادية والتسهيل على المتقاضين فى معرفة خط سير الدعاوى المتعلقة بهم والتى تم استحداثها ضمن خطة تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأناب المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار علاء محمود مساعده لتطوير التقنى والمستشار عبد الهادى محروس مساعده لابنية المحاكم والشهر العقاري، لافتتاح المكاتب الأمامية لمحكمة شمال الجيزة لقيد الدعاوى وإدارتها، بحضور ممثلة عن وزارة التخطيط.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، كلف مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعاً بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم، ومراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.

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