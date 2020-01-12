شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ورئيس هئية الاستثمار يفتتحان وحدة المستثمرين المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منذ قليل، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة المستثمرين المصريين بالخارج حيث ستكون هذه الوحدة مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين المصريين العاملين بالخارج ومتابعتهم. يذكر أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عقد اجتماعاً بوفد يضم أطباء مصريين بالخارج، بتنظيم من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث إنشاء مدينة طبية بمعايير عالمية على أرض مصر ويشرف عليها أطباء مصريين بالخارج، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر وجهة علاجية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.

وضم وفد الأطباء خلال الاجتماع كل من: د. عادل وجدي عويس زميل كلية الجراحين الملكية الأسترالية واستشاري جراحة التجميل بمستشفيات ألفريد وموناش بملبورن بأستراليا، ود. خالد عزت قطب استشاري جراحة طب العيون وزميل كلية الجراحين الملكية الكندية، ود. محمد فهمي عبد الحميد استشاري طب الأسرة بأستراليا، ود. تامر أسامة جمالي استشاري طب العيون بمستشفيات ومراكز مغربي بالإمارات وزميل كلية الجراحين الملكية بأدنبرة، د. أيمن فاروق استشاري أمراض القلب بمستشفيات الملك عبد العزيز بالسعودية، د. إيهاب رجائي استشاري طب الأطفال بمستشفى الأطفال بميتشيجان بأمريكا، د. محمد صبري عبد الوهاب استشاري القلب في فرنسا.

من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم الأم، مضيفا أن نتيجة هذه السياسات تقرر إنشاء وحدة خاصة المستثمرين المصريين بالخارج في هيئة الاستثمار تعمل على إنهاء كافة الإجراءات والورقيات كذلك تذليل أية عقبات تواجه المستثمر المصري الراغب في العمل بمصر.

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