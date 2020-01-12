شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: نبحث تنظيم لقاء لسفراء الدول الأجنبية للتعريف بمبادرة مراكب النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير جلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون، وفى بداية اللقاء تقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص التعازى للسفير الأسترالي، فى ضحايا الحرائق الضخمة التى اندلعت بالغابات الأسترالية وتسببت فى خسائر كبرى على مستوى الثروة الحيوانية والأراضى الزراعية هناك، مؤكدة على تضامن مصر مع أستراليا فى مثل هذه الظروف نظرًا للعلاقات الوثيقة بين الشعبين، فضلا عن وجود جالية مصرية كبيرة هناك.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزيرة الهجرة استعرضت مع السفير جهود الوزارة فى التنفيذ الفورى لمبادرة "مراكب النجاة"، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، وكلف بها وزارة الهجرة بشكل مباشر لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، مشيرة إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى وكافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وفى إطار ذلك، بحثت الوزيرة مع السفير جلين مايلز مقترح تنظيم فعالية يحضرها سفراء الدول الأجنبية فى مصر، من أجل التعريف بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير النظامية ونجاحها فى ذلك، خاصة أن مصر لم تشهد منذ 2016 خروج مركب هجرة غير شرعية واحد، كما تناقش تلك الفعالية الاستفادة من خبرات وتجارب دول هؤلاء السفراء تجاه تلك الظاهرة.

وفى سياق آخر، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، جهود لوزارة الهجرة فى ربط الشباب المصريين المقيمين فى الخارج بوطنهم الأم انطلاقًا من الإيمان بدورهم الخارجى تجاهه وسط كافة التحديات المختلفة، حيث إنه من المقرر أن تستقبل الوزارة قريبًا وفدًا شبابيًا من أستراليا من أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين المقيمين هناك، لزيارة المعالم التاريخية والسياحية لمصر، والتعرف على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها، وكذلك حضورهم دورات فى الأمن القومى لتصحيح أى مفاهيم أو أفكار مغلوطة قد يتعرضون لها بالخارج، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.

Advertisements

وبدوره، أعرب السفير الأسترالى جلين مايلز عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مثمنًا جهودها فى الاستفادة من القواسم المشتركة بين مصر وأستراليا والتقريب فيما بين الشعبين، خاصة وأن المجتمع الأسترالى يحتضن عددًا كبيرًا من المصريين.

كما رحب مايلز بالتعاون مع الوزارة فيما تم اقتراحه بشأن تنظيم فعالية يشارك فيها سفراء الدول الأجنبية بمصر فى إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد مايلز كذلك بملتقيات الجيلين الثانى والثالث التى تتبناها وزارة الهجرة من أجل ربط شباب مصر فى الخارج بوطنهم مصر، مؤكدًا أنه لمس اهتمامًا وجهدًا كبيرًا خلال متابعته للزيارة الأخيرة التى قام بها مجموعة من الشباب المصرى المقيم بأستراليا إلى مصر العام الماضي.