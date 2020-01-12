شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يُغادر إلى مسقط لتقديم العزاء في وفاة قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، صباح الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهًا إلى مسقط، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، برفقة كل من وزراء: الأوقاف، والعدل، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسينقل مدبولي خلال الزيارة عزاء مصر شعبًا ورئيسًا وحكومة، إلى شعب وقيادة وحكومة سلطنة عمان.