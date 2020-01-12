شكرا لقرائتكم خبر عن لدواعٍ أمنية.. «الداخلية» تحرم سيدة فلسطينية من الجنسية المصرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الأحد، قرارًا بسحب الجنسية المصرية من سيدة فلسطينية تُدعى «ناريمان. ف»، وذلك لدواع أمنية. وللاطلاع على نص القرار:

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