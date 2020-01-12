شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الطقس وانعدام فرص سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستقرار يتمثل فى هدوء الرياح على أغلب الأنحاء ما يجعل الطقس دافئا نسبيًا خلال ساعات النهار، مع زيادة فترة سطوع الشمس وانعدام فرص سقوط الأمطار بسبب تراجع كمية السحب، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى اليوم الأحد.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية تظل الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة يقل معها الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، داعيًا قائدى السيارات إلى توخى الحذر واتباع إرشادات الإدارة العامة للمرور.

وعن حالة البحرين، أضاف بأن هدوء الرياح يؤثر إيجابًا على الأنشطة البحرية، مؤكدا أن البحرين الأحمر والمتوسط مهيئين لكافة الأنشطة البحرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن كثيفة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ جميع الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 5 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 5 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 1.