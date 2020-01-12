شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا بعد اعتقال سفيرها بطهران: يمكن لإيران المضى فى سبيلها لتصبح دولة مارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دومينيك راب وزير الخارجية البريطانى، أن احتجاز السفير البريطانى فى طهران دون إظهار أسباب أو تفسير، هو انتهاك صريح للقانون الدولى، مشددا على أن حكومة إيران حاليا على مفترق طرق، ونقلت الخارجية البريطانية، عبر حسابها على تويتر، تصريحات "راب"، قائلا: "احتجاز سفيرنا فى طهران بلا سبب أو تفسير انتهاك صريح للقانون الدولى، حكومة إيران الآن على مفترق طرق، يمكنها المضى فى سبيلها لتصبح دولة مارقة وما ينطوى عليه ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لخفض التصعيد والانخراط بالسبيل الدبلوماسى".





وكانت قوات الأمن فى إيران، اعتقلت السفير البريطانى فى طهران "روب ماكريرى"، وذلك خلال تصويره تجمعًا أمام جامعة أمير كبير فى طهران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال السفير البريطانى لدى إيران راب ماكير لساعات، بتهمة "تواجده فى احتجاجات اليوم بطهران".

وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيرانى أطلق عن طريق الخطأ.

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وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر فى شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيرانى الراحل قاسم سليماني، الذى قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون "الموت للولى الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفى.. تتوجب المحاكمة".