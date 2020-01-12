شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تهدى مصر شحنة جمال من أفضل سلالات هجن السباقات على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مصر دفعة جمال من أجود السلالات على مستوى العالم، التى تنتج هجن خاصة بخوض السباقات وتحقيق مراكز متقدمة فى وقت قياسى، وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الشحنة عددها 8 جمال ويطلق عليها أهل الإبل اسم "فحول" وهى مخصصة لإنتاج سلالات سباقات الهجن القوية .

وأوضح رئيس اتحاد الهجن المصرى، أن هذه الجمال هدية من هجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة لملاك الإبل فى مصر، وتم تخصيص عزبة خاصة بها بمضمار سباق الهجن بشرم الشيخ .

وأكد أنه ينتظر أن تساهم هذه الدفعة من سلالة إنتاج هجن السباقات القوية فى ظهور هجن سباقات مصرية مؤثرة فى الميادين، لافتا إلى أن هذه هدية يعتبرها أهل الهجن فى مصر ذات تأثير وستحقق لهم مردود اقتصادى قوى.

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وثمن رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى باسم كل ملاك ورؤساء أندية الهجن المصرية هذه الخطوة وقال أن دولة الإمارات لها أثر واضح فى رياضة الهجن المصرية.

وأشار إلى أن هذا يأتى فى إطار دعم دولة الإمارات ممثلة باتحاد الهجن الإماراتى لسباقات الهجن فى مصر، حيث مقرراً أن تدعم تنظيم ثالث مهرجان لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ، مقررا أن تنطلق فعالياته نهاية الأسبوع الجارى بمشاركة الهجن من محافظات "جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية والوادى الجديد ومحافظات الصعيد والقاهرة والجيزة" ، وحضور مشاهدين للسباق من محبى الرياضة التراثية الأولى عربيا من كل محافظات مصر وضيوف من الدول العربية وسائحين عرب وأجانب من زوار مدينة شرم الشيخ .

وأوضح أن السباق التنشيطى الثالث بدعم الإمارات يأتى ضمن سلسلة سباقات بدأت فى أكتوبر من العام الماضى، ومقررا أن تتواصل حتى أبريل القادم.