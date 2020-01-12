شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوب إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزالان بقوة 4 درجات و9ر3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد جنوب إيران، حسبما مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية فى جامعة طهران الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مركز رصد الزلازل أن الزلزال الأول وقع فى منطقة أهرم فى محافظة بوشهر جنوب إيران فى عمق 10 كم من سطح الأرض.

كما سجل المركز، زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر فى مدينة "ايذة" فى محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التى ضربت منطقة أهرم.

وفى سياق آخر أفادت فضائية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تدعو إيران للاعتذار عن إيقاف السفير البريطانى لديها.

واعتقلت قوات الأمن فى إيران السفير البريطانى فى البلاد روب ماكريري، وذلك خلال تصويره تجمعًا أمام جامعة أمير كبير فى طهران".

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وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال السفير البريطانى لدى إيران راب ماكير لساعات، بتهمة "تواجده فى احتجاجات اليوم بطهران".

وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيرانى أطلق عن طريق الخطأ.

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر فى شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيرانى الراحل قاسم سليماني، الذى قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون "الموت للولى الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".