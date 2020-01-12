أخبار مصر

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 8 معلومات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد، التيار الكهربائي فى المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات، تمهيداً لتشغيل الخط بالكامل بقدرة 300 ميجا وات، يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان:

1.   تبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان 300 ميجا وات.

2.   يدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.

3.   يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.

4.   تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.

5.   من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان  اليوم الاحد بقدرة 50 ميجا وات .

Advertisements

6.    يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

7.   أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى و بأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

8.تقوم وزارة الكهرباء بالتجهيز لطرح مناقصه لتركيب عدد 3 محسنات جهد فى خط الربط مع السودان للوصول إلى أعلى جودة من الخدمة.

 

على جانب آخر، كان مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم إعداد دراسة لتخطيط شبكة نقل الكهرباء  بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية على مرحلتين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2022 وخطة طويلة المدى تنتهى عام 2025 وجارى توفير التمويلات الخاصة بالخطة، موكداً أنه يتم تحديث الخط بشكل سنوى وفقاً للطلب على الأحمال وطبقاً للمشروعات الأستثمارية والاستراتيجية بالدولة.

  

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 8 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا