شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد، التيار الكهربائي فى المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات، تمهيداً لتشغيل الخط بالكامل بقدرة 300 ميجا وات، يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان:

1. تبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان 300 ميجا وات.

2. يدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.

3. يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.

4. تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.

5. من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان اليوم الاحد بقدرة 50 ميجا وات .

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6. يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

7. أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى و بأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

8.تقوم وزارة الكهرباء بالتجهيز لطرح مناقصه لتركيب عدد 3 محسنات جهد فى خط الربط مع السودان للوصول إلى أعلى جودة من الخدمة.