شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه سوهاج تزود سياراتها بأجهزة GPS ‬‫لضبط خطوط السير‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت قافلة مائية لخدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بقرية كوم بدار بمركز المنشأة، حيث ضمت القافلة قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالى.‬

‫وأضاف المهندس محمد بدرى محمد، أن الهدف من القافلة المائية، تحقيق التواصل مع المواطنين بأنحاء المحافظة كافة، وكذا زيادة التوعية بأهمية خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليهما.‬

‫وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن القافلة المائية ضمت مجموعة أنشطة للتوعية، شملت لقاء شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية، وندوة للسيدات، بالإضافة إلى حملات طرق أبواب واستطلاع رأى للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.‬

‫وفي سياق متصل، أشار، محمد بدرى محمد، إلى أنه تم تركيب عدد 100 جهاز تتبع GPS بسيارات الشركة المختلفة، ومنها سيارات مياه الشرب وسيارات الكسح والكلور وسيارات الخدمات المتنقلة، بهدف فرض الرقابة وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها ومنع سرقتها.‬

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‫وأوضح أن تم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع منظومة التتبع وكيفية استخراج التقارير اللازمة بهدف تحقيق أكبر استفادة من تلك المنظومة، وذلك فى إطار التوسع فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى جميع المهام التي تقوم بها الشركة.‬

‫وكان المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد أكد أنه تم تنظيم احتفالية لتكريم 291 طالبا جامعيا بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزراعة بجامعة سوهاج، لإجتيازهم برنامج التدريب الصيفى بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل التابعة للشركة.‬

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تدريب 21 طالباً من كلية الهندسة في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، في مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تدريب 241 طالبا بكلية العلوم بمعامل محطات مياه الشرب، للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية، والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه.‬

‫وأضاف رئيس الشركة أنه تم تدريب 19 طالباً من كلية الآداب في تخصصات نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تدريب 10 طلاب آخرين من كلية الزراعة بمعامل مياه الشرب.‬