شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إطلاق التيار فى خط الربط مع السودان بقدرة 50 ميجا وات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الشركة المصرية لنقل الكهرباء ظهر اليوم الأحد، التيار الكهربائي فى المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 50 ميجا وات، من محطة توشكى 2، وذلك بحضور عدد من قيادات شركة نقل الكهرباء بمنطقة مصر العليا، ومن المقرر أن يتولى المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إطلاق التيار بخط الربط مع السودان.

وأوضح المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات ظهر اليوم، موضحاً أنه سيتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين أنتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع.

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وأشارالمهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسى، مشيراً إلى أن المشروع شهد زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الأنتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع.

وتابع رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الإنتهاء من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

وأشار المهندس أحمد فتحى إلى أنه تم الأنتهاء من أعمال الحفر والمسح والخرسانات بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسئولة عن تنفيذ الخط بنسبة 100.%