شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تحويل 350 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى 143 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن تحويل مبلغ 350 مليون جنيه كدفعة أولى من المخصصات المالية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتى سيتم تنفيذها فى الـ 143 قرية بالمرحلة الأولى فى 11 محافظة، حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً للمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى هذه القرى، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة وحوالى 3.9 مليار جنيه .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء شعراوى بمقر الوزارة مع كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد والدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية للمبادرة والتى تم تشكيلها فى الوزارة وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بتلك المحافظات.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتم إتاحة مبلغ 280 مليون جنيه خلال الأسبوع الجارى كدفعة أولى لمشروعات الصرف الصحى والمدارس لجهات الإسناد المركزية، مشددًا على أنه سيتم البدء بصورة سريعة فى تنفيذ المشروعات المخططة فى المبادرة، حيث تتضمن هذه الأعمال مشروعات لرصف الطرق والإنارة ومياه الشرب والوحدات الصحية.

وأضاف شعراوى أنه سيتم توقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة الأبنية التعليمية والتأكيد على ضرورة وضع جدول زمنى للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع .

وأشار وزير التنيمة المحلية إلى أن الإجتماع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالإسراع فى إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعاً فى 29 ديسمبر الماضى بمحافظة الأقصر مع محافظو محافظات الصعيد المستهدفة فى المبادرة وهى الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا حيث تم مراجعة الموقف التمويلى والتخطيطى والتنفيذى لمشروعات المبادرة فى المحافظات الستة التى تتضمن حوالى 121 قرية .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة فى الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التى تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيو القادم .

وأوضح شعراوى أنه يتم العمل كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية ، مشيراً إلى المبادرة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة فى تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب .

وأكد شعراوى، أنه تم اختيار قرى المرحلة الأولى وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التى قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالى 70٪؜ ، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يتابع كافة مستجدات مبادرة "حياة كريمة" ولابد من الإسراع فى إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالى 2019-2020 واستكمال باقى المشروعات فى القرى المستهدفة فى العام المالى القادم .

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وأشار شعراوى إلى أنه سيتم إسناد المشروعات بالأمر المباشر للشركات والمقاولين المحليين لضمان سرعة التنفيذ مع مراعاة الأسعار الإسترشادية وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الذى يتابع بشكل يومى مع الوزارة عمليات التنفيذ على أرض القرى بالمحافظات.

وأكد شعراوى، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين مع المسئولين عن متابعة وتنفيذ المبادرة والوحدات التى تم تشكيلها فى كل محافظة مع الوحدة المركزية فى الوزارة والعمل على تذليل ومواجهة اَى تحديات أو معوقات فيما يخص عملية تنفيذ المشروعات ، وشدد شعراوى على أهمية أن يشعر المواطن فى تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع .

وقال شعراوى إن الوزارة قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل والبدء فى جولات ميدانية بالقرى المستهدفة فى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية والدور الذى يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والجمعيات الأهلية فى المحافظات التى ستنفذ بها المبادرة فى دعم جهود الحكومة لسرعة تحقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية عنصر الوقت لتنفيذ المشروعات المستهدفة فى المرحلة الأولى، وسيقوم بالمتابعة مع المحافظين والقيام بجولات ميدانية للقرى لمتابعة نسب التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حالياً برصد وتقييم احتياجات عدد من القرى فى محافظات المرحلة الأولى تمهيدا لوضع مخطط شامل لتحويلها إلى قرى نموذجية لتكون بمثابة نموذج يتم الاسترشاد به عند تنفيذ تدخلات التنمية فى القرى المصرية مستقبلاً .

وأكد شعراوى أن أهم ما تتسم به إجراءات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" أنها تستجيب لتكليفات الرئيس السيسى المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين والشفافية معهم والتنسيق مع المجتمع المدنى و تشكيل لجان للتخطيط المحلى لضمان التنسيق والتكامل بين خطط التنمية وتدخلات الدولة فى هذه القرى .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى إن الوحدة المركزية التى تم إنشاءها بمقر الوزارة ستتولى الإشراف على عملية تنفيذ المشروعات ، بالإضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع والمساهمة فى عمليات بناء القدرات للكوادر البشرية المشاركة فى عملية متابعة التنفيذ .

وشهد الإجتماع استعراض نماذج لبعض القرى فى محافظة القليوبية والوادى الجديد و التى ستنفذ فيها المشروعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحى ، كما تم استعراض بعض التجارب التى قامت بها الجمعيات الأهلية فى المحافظات المشاركة فى الاجتماع .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال شهر نوفمبر 2019 بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية .