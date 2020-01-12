شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. ليه كل ما ناخد قرارات السنة الجديدة ما نعرفش ننفذها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بداية كل سنة بناخد قرارات جديدة ونقول هنحققها السنة دي وحياتنا هتتغير من النهاردة. زي إننا نخس ونوصل للوزن المثالي أو نبطل تدخين أو نلعب رياضة أو نسافر ونلف العالم لكن مع مرور الأيام حماسنا بيقل لحد ما يختفي تماما وماننفذش أي قرار من اللي أخدناه وبالتالي بنصاب بالإحباط واليأس لو واجهتك المشكلة دي قبل كده فأنت مش لوحدك الحالة دي علميًا اسمها متلازمة الأمل الخاطئ FHS Advertisements والسبب فيها إننا بنحط لنفسنا أهداف عالية وغير واقعية حسب موقع Boldsky الهندي متلازمة الأمل الخاطئ بتوصف محاولة الأشخاص تغيير نفسهم لإحداث تأثير إيجابي في حياتهم لكنهم بيفشلوا رغم إيمانهم بأهمية تحقيق الهدف لأن أهدافهم غير واقعية وصعبة التنفيذ إما لأنها محتاجة وقت أكثر أو مجهود أكبر أو قدرات مختلفة أو ببساطة هدفهم خيالي يستحيل تحقيقه تعمل إيه عشان تنفذ قرارات السنة الجديدة؟ لو مش عايز تكون ضحية متلازمة الأمل الخاطئ خلى بالك وانت بتحدد أهداف السنة الجديدة اختار أهداف واقعية قابلة للتنفيذ حط لها خطة زمنية محددة قصيرة وطويلة المدى عشان تقدر تتأكد إنك ماشي على التراك قبل ما تحدد خطتك اعرف قدراتك والإمكانيات المتوفرة عندك أو اللي تقدر تمتلكها قسم أحلامك وأهدافك الكبيرة لخطوات تنفيذية قابلة للقياس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. ليه كل ما ناخد قرارات السنة الجديدة ما نعرفش ننفذها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.