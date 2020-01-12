سبق اتهامه في 50 قضية.. ضبط توربيني جديد بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "توربيني" جديد، لاستغلاله الأطفال في أعمال التسول والتعدي عليهم في منطقة الأزبكية.

كانت تحريات العميد دكتور حمدي النهري، مدير إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص "عاطل"، مسجل شقي خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في (50) قضية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور، أمكن ضبطه، حال تواجده بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته 2 قطعة سلاح أبيض مبلغ مالي وبصحبته 5 صبية بمراحل عمرية مختلفة وبحوزتهم مبالغ مالية وبمناقشتهم أمام اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، أقروا بقيام المتهم باستقطابهم والتعدي عليهم، واستغلالهم في أعمال التسول، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.