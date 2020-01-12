المرور تعيد فتح شارع الهرم بعد إغلاقه 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ فتح شارع الهرم،بعدما تم إغلاقه جزئيا لمدة 3 أيام منذ الخميس الماضي؛ لتنفيذ أعمال نقل المرافق ضمن المشروع القومي لمترو الأنفاق "الخط الرابع". وكانت إدارة المرور؛ تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق أعلنت أنه سيتم غلق شارع الهرم جزئياً أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر في الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبارا من أول أمس الجمعة وحتى اليوم الأحد ، على أن يكون العمل فى الفترة من الـ 12صباحاً وحتى الخامسة صباحا دون تعطيل لحركة المرور.

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