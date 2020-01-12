مصر | نشرة مرور الخليج 365.. كثافة مع ذروة الزحامات الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور الخليج 365.. كثافة مع ذروة الزحامات الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية، بالإضافة لتواجد رجال شرطة المرور لملاحظة الحركة وسير السيارات، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

كما شهدت الحركة بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد كثافة مرورية، فيما شهدت انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

في حين شهد نفق الأزهر، كثافة مرورية للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائرى.