شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من أعمال الحماية من أخطار السيول بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية أعمال تنمية وحماية مدينه القصير من أخطار السيول بإقامة قناة صناعية بوادي النخيل وبحيرة صناعية بـ3 بوادي النخيل والحاجز الترابي لها وحاجز ترابي بوادي فرعي وبحيرة صناعية بـ11 والحاجز الترابي لها.

وسيتم إنشاء تلك السدود والبحيرات الصناعية في مناطقها لحماية المواطنين والمنشآت العامة والطرق والفنادق والقري السياحية وتخزين وحجز مياه السيول لملأ الخزان الجوفي والاستفادة منها في زراعة عدد من الاودية الصحراوية بالقصير.

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وأكد بيان لقطاع المياه الجوفية أن المهندس أشرف حداد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر اكد ان عمليات الحماية والتنمية بنطاق مدينة القصير ضمن مشروعات المرحلة الثانية من منظومة الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر.

وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها إنشاء 2 بحيرة صناعية للتخزين وحاجز ترابي خلف كل بحيرة وقناة صناعية بوادي النخيل وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلف البحيرة بوادي العنز وبحيرة صناعية وحاجز ترابي بوادي القصير وسد إعاقة بوادي ام لصيفه وحاجز ترابي وحاجز بوادي فرعي خلف موقع الحفر.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية قد اكد ان المرحلة الثانية لأعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.325 مليار جنيه بمدن (القصير – رأس غارب – مرسي علم – طابا – نويبع – الطور).