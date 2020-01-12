شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مضمار لسباقات الهجن فى منطقة الجفجافة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى سيناء للهجن والفروسية بوسط سيناء تخصيص مضمار لسباقات الهجن فى منطقة الجفجافة التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء، وقال النائب جازى سعد، رئيس مجلس إدارة النادى، إن مساحة الأرض المخصصة لمضمار السباق تصل لنحو 9 كيلو متر مربع، وقامت لجنة برئاسة عبد العال البدرى سكرتير مساعد محافظة شمال سيناء، ومشاركة المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، والمهندس احمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمعاينة موقع المكان المخصص وتسليم الأرض لمجلس إدارة النادى.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة فى إطار دعم الدولة لأهالى وسط سيناء وتوفير الخدمات والمرافق، وينتظر خلال الفترة القادمة أن يتم عليها إنشاء مضمار سباق بمواصفات عالمية ليستقبل فعاليات مهرجانات سباقات الهجن، ويشجع فى تنمية المكان وتعميره ومساعدة مربى الإبل فى زيادة إنتاجهم.

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يذكر أن فعاليات سباقات الهجن أصبحت تحظى باهتمام جميع مربى الإبل فى مصر، وشهدت منطقة وادى الزلقة بجنوب سيناء الأسبوع الماضى فعاليات مهرجان الزلقة رقم 30، ويقام المهرجان فى يناير من كل عام بمشاركة الهجانة من أبناء قبيلتي الترابين ومزينة بجنوب سيناء، وبحضور جمهور ومتابعى السباقات من كل محافظات مصر والسائحين زوار جنوب سيناء .

وقال صالح عودة رئيس نادى الهجن بنويبع، إن سباق الهجن بوادي الزلقة 2020، تم بحضور جمهور من محبي رياضة الهجن، وعدد من السائحين، والفائزون هم الشيخ محمد أبو صبيح والشيخ عويد أبو جمعة أبو صباح، وجمعة أبو حرب وسالم حسن زاير، وعايد عليان فراج..

يذكر أن الاتحاد المصرى للهجن، قد أعلن تحديد موعد مهرجان شرم الشيخ لسباق الهجن التنشيطى الثالث بدعم ورعاية دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجارى بمضمار سباق الهجن فى مدينة شرم الشيخ .