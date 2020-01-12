شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتحذيرات من الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻄﻘﺲ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 01 درجة.

وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

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وطالب مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة بسبب تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وكانت البلاد تعرضت لموجة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن خلال الفترةة من الإثنين الماضى وحتى الجمعة الماضية، حيث تعرضت البللد لطقس غير مستقر شهدت خلاله البلاد لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة على بعض المناطق وأدت لاضطراب بالملاحة البحرية.

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الطقس البارد غدا، الأحد، بمنطقة سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 1 والعظمى 11، ويأتى ذلك بعدما شهدت مدينة سانت كاترين الجمعة، والسبت، طقسا أوروبيًا، لوصول درجة الحرارة بها إلى درجة واحدة تحت الصفر، وغطت الثلوج الشارع الرئيسى المؤدى إلى دير وجبال المدينة والأحياء السكنية.