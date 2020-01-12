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مصر تستقبل الفوج الثالث من معتمري قطاع غزة

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السلطات المصرية، الأحد، الفوج الثالث من معتمري غزة، حيث قررت السلطات فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد، لعبور معتمري غزة، في طريقهم الي الأراضي ، جوا عبر مطار القاهرة الدولي.

وأكدت المصادر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور معتمري غزة، علاوة على توفير عدد من السيارات المجهزة لنقلهم الي مطار القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى، يستقبل معبر رفح البري غدا الاثنين الفوج الثاني من المعتمرين الفلسطينيين، قادمين من الأراضي السعودية للعودة الي قطاع غزة بعد أداء مناسك العمرة.

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