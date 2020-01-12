شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عواصف عنيفة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية ومصرع 10 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى صور وفيديوهات توضح مدى شدة العواصف الشتوية التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ولقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف فى خمس ولايات أمريكية يوم السبت بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية فى منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيجان.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقى والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل الجمعة وفى ساعة مبكرة من صباح السبت، ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج يوم الأحد فى مناطق بولايات إيلينوى وميشيجان وشمال نيويورك ونيو انجلاند.