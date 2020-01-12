شكرا لقرائتكم خبر عن على سالم باكيا خلال جلسة محاكمته: شاركت فى بناء قطر أكتر من أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكى على سالم المهندس المصرى المعتقل فى قطر بتهم ملفقة تحت مزاعم التجسس، خلال جلسة محاكمته، حيث قال: من يوم مصر ما انتدبتنى هنا، وأنا بشارك فى بناء قطر مع أهلها، ويمكن أكتر من أهلها كمان، واللى بنى لا يمكن يهدم ويخرب اللى بناه.

وأضاف سالم شاكيا من سوء معاملته، ومحاكمته فى ظروف غير عادلة وبتهم باطلة، قائلاً: "مش بس بى إن سبورت اللى أسستها هندسيًا، كل المنشآت الرياضية اللى تخطر على بالك فى قطر أنا شاركت فى تأسيسها من الصفر، وقناة الجزيرة بمكاتبها وشبكة مراسليها ومكاتبها الخارجية، والجزيرة مباشر وأكبر تغطياتها".

وكان القاضى سمح له بدقيقتين للتحدث فيهما بعد نهاية المرافعة.

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ويواصل النظام القطرى انتهاكاته ضد المصرى المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل القطرية ماطلت فى الموافقة على طلب حضور محامى مصرى جلسات محاكمة المهندس المصرى أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محام مصرى جاءت بتاريخ قديم.

وقالت المصادر المطلعة لـ"الخليج 365"، أن حسام لطفى محامى على سالم، فوجئ عند وصول موافقة وزارة العدل القطرية على حضور محامى مصرى أنها بتاريخ قديم، لافتة إلى أن موافقة حضور محامى مصرى خرجت بتاريخ 22 أكتوبر كى يستطيع المحامى حضور جلسة 7 نوفمبر ولكن وزارة العدل القطرية سلمتها إلى محامى المهندس المصرى فى 22 ديسمبر قبل الجلسة التى كان مقرر لها مرافعة 26 ديسمبر بـ4 أيام، وقد تأجلت جلسة المرافعة ليوم 8 يناير، وتم التقديم على فيزا المحامى فى نفس اليوم وفى انتظار الموافقة.