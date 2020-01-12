شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية بعد تمويل 1731 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التنمية المحلية خطتها لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ورفع المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى خاصة بالقرى والمحافظات النائية، وذلك من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، حيث أعلنت عن موافقة الصندوق على إقراض 1731 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر بإستثمارات تجاوزت 18 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (2019-2020) .

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على على قرض من صندوق التنمية المحلية:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

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وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أكد أهمية دور الصندوق فى تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير .

ووجه شعراوى، القائمين على الصندوق بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.