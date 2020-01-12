شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت النقابة العامة للمهن الزراعية، النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك للتأكيد على أنه كان من المقرر أن يكون أخر موعد لتلقى قبول طلبات الاشتراك والتجديد بمشروع علاج المهندسين الزراعيين لعام 2020، هو يوم الأحد المقبل، 5 يناير الجارى، إلا أنه تقرر مد العمل فى الاشتراك والتجديد حتى نهاية يناير الجارى، مع تأخير استفادة الأعضاء المشتركين من خدمات المشروع لمدة شهرين، من تاريخ سداد قيمة الاشتراك بالمشروع.

وأوضحت نقابة الزراعيين، فى خطابها للمحافظات، ضرورة توريدها لقيمة الاشتراكات من خلال البنوك، قبل يوم الأحد المقبل، وذلك للأعضاء المُشتركين فى ديسمبر 2019، لافته إلى أن النقابة تقبل طلبات اشتراك أبناء الأعضاء المُصابين بالتوحد والمرضى الميئوس من حالاتهم، بعد تجاوزهم السن، على أن يتم معاملتهم فى الاشتراك بفئة عضو غير زراعى، وكذلك نسبة دعم المشروع أو الاستفادة منه بنسبة 50%.

وأوضحت النقابة العامة للزراعيين، أن التسجيل بدأ من خلال النقابة العامة وفروعها على مستوى الجمهورية بداية من أكتوبر الماضى، ومستمر حتى نهاية يناير الجارى، كما أن التسجيل متاح ايضا من خلال قافلة تسجيل الرعاية، والمتاحة لفترات محددة داخل كليات الزراعة بجامعة عين شمس، والقاهرة ومركز البحوث بالدقى، وذلك تيسيرا على أعضاء النقابة من الزراعيين.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس عبد الرؤوف الجمل، أمين صندوق النقابة العامة بنقابة المهن الزراعية، موافقة مجلس النقابة برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، على صرف معاش شهري مارس وأبريل لعام 2016، للبالغين منهم سن الستين، والورثة، بالإضافة إلى ضرف معاش شهور" مارس وأبريل، ومايو، ويونيه 2016"، للأعضاء المحولين على بنوك القاهرة، موضحا أنه سيتم إرسال المبالغ إلى فروع النقابة بالمحافظات، وإلى بنوك القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.