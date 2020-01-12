شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حصول الأشخاص ذوى الاعاقة فى الجمع بين معاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والاجر الكامل دون حد أقصى، ”الخليج 365” ينشر تقرير معلوماتى عن الشروط التى يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين فى نقاط محددة .

١- أن يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل، والحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة،

٢- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

٣- مراعاة عند بحث شروط استحقاق الاخ او الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين اثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي.

٤- يستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمه وهى بطاقة الرقم القومي، وبطاقة الخدمات المتكاملة.

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٥- تكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي وهو المعاش المستحق عن النفس ثم المعاش المستحق عن الزوج او الزوجه ثم المعاش المستحق عن الوالد او الوالدة ثم المعاش المستحق عن الابن او الابنه ثم المعاش المستحق عن الأخ او الأخت.

٦- يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

٧- يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل أو المهنه دون حدود ووفق الاشتراطات.