استئناف محاكمة "اللبان" بتهمة الاتجار في العملة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستأنف الدائرة 3 بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

يذكر أن "اللبان" اتُهم في قضية رشاوى جنسية ومالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه، كما عُوقب بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ يقدر بـ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.