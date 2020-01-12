أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. ضباب وصقيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. ضباب وصقيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد الموافق 2020112، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وقالت الهيئة في بيانها: "شبورة مائية صباحا علي شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب وطقس مائل للبرودة علي كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا تصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد، ووسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر وإلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية غربية، وشمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية شرقية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 03 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 16

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 19