أخبار مصر | "البيطريين" تخصص خط ساخن لاستقبال شكاوى الأطباء في حالات الطوارئ

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1 - لا تترك مكان عملك وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.
2- اتصل فورا بنقابتك الفرعية أو برقم واتس الشكاوي بالنقابة العامة، أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.
3- يتم عمل محضر إداري بالإعتداء على المنشأة والطبيب البيطري (يذكر أسماء المعتدين وبياناتهم كاملة) موقع من السلطة الإدارية الموجودة فى المكان ويختم بختم النسر والطبيب البيطري ياخد نسخة منه.
4- على إدارة المنشأة الحكومية أن تكون متعاونة مع الطبيب البيطري المعتدى عليه، وإذا لم تكن كذلك إثبات حقه فى اصابات العمل.
5- يتم عمل المحضر في القسم باسم مديرية الطب البيطري وبواسطة أي ممثل للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
6- إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ لابد من التوجه فورا إلى النيابة ولابد من وجود محامي النقابة.
7- لا تقلق إذا قام المعتدی بعمل محضر مضاد بأن الطبيب البيطري هو المعتدي فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.
8- أولًا وأخيرًا تضامنك مع زميلك ضرورة لأنك من الممكن أن تكون مكانه في أي وقت.