أخبار مصر | "البيطريين" تخصص خط ساخن لاستقبال شكاوى الأطباء في حالات الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تخصص خط ساخن لاستقبال شكاوى الأطباء في حالات الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت النقابة العامة للبيطريين خطًا ساخنًا لاستقبال شكاوى الأطباء في حالات الطوارئ عبر الهاتف أو الواتساب على رقم 01000832142، كما حددت بعض الإرشادات التي تحافظ على سلامة الطبيب البيطري:

1 - لا تترك مكان عملك وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.

2- اتصل فورا بنقابتك الفرعية أو برقم واتس الشكاوي بالنقابة العامة، أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.

3- يتم عمل محضر إداري بالإعتداء على المنشأة والطبيب البيطري (يذكر أسماء المعتدين وبياناتهم كاملة) موقع من السلطة الإدارية الموجودة فى المكان ويختم بختم النسر والطبيب البيطري ياخد نسخة منه.

4- على إدارة المنشأة الحكومية أن تكون متعاونة مع الطبيب البيطري المعتدى عليه، وإذا لم تكن كذلك إثبات حقه فى اصابات العمل.

Advertisements

5- يتم عمل المحضر في القسم باسم مديرية الطب البيطري وبواسطة أي ممثل للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

6- إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ لابد من التوجه فورا إلى النيابة ولابد من وجود محامي النقابة.

7- لا تقلق إذا قام المعتدی بعمل محضر مضاد بأن الطبيب البيطري هو المعتدي فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.

8- أولًا وأخيرًا تضامنك مع زميلك ضرورة لأنك من الممكن أن تكون مكانه في أي وقت.