أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ القاهرة يفتتحان ملعب نادي المرج الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ القاهرة يفتتحان ملعب نادي المرج الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المرج، تطوير نادي المرج الرياضي والملعب القانوني لكرة القدم.

وقدم لاعبوا نادي المرج، فقرة من الألعاب الفردية، وبعض التدريبات الخاصة بهم أمام وزير الشباب والرياضة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وفي ذات السياق، قام نائب محافظ القاهرة، بمتابعة أعمال التشجير بمنطقة مصر الجديدة والنزهة، الذي يشهدان أعمال تطوير وتعديلات مرورية لإحداث سيولة في الطريق، بجانب إعادة المظهر الحضاري للحي والحفاظ على الخضرة والأشجار.

