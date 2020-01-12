شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات برلمانية حكومية حول دور هيئة تنشيط السياحة فى 8 مناطق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، مواجهات برلمانية حكومية ساخنة، حول عدد من الملفات الهامة، فى ستة اجتماعات لها برئاسة النائب عمرو صدقى وبحضور الجهات المختصة، منها دور هيئة تنشيط السياحة فى روسيا بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة، وما فعلته الحكومة تجاه سياحة الغوض، وخطة التنمية السياحية فى 8 مناطق سياحية.

اللجنة تناقش ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور ابراهيم عبد العزيز حجازى، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

وتقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرة السياحة بخصوص دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية، بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

وقال "حجازي" فى طلب الإحاطة: إننا نثمن النجاح الذى حققته وزيرة السياحة فى تخطى حاجز عدد السائحين الوافدين لمصر 11 مليون سائح فى نهاية 2018 متخطيا أرقام ما قبل ثورة 2011 فلها كل الاحترام والتقدير على هذا الإنجاز.

وأوضح أن الأرقام الرسمية من الحكومة المصرية تشير إلى أن عدد السائحين الوافدين من روسيا الاتحادية فى عام 2018 بلغ 140 ألفا 642 سائحا على الرغم من أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أصدر مرسوما رئاسيا باستثناء الطيران إلى مطار القاهرة فى قراره السابق الصادر فى 5 نوفمبر 2015 بمنع الطيران إلى كافة مطارات مصر باستثناء الرحلات الحكومية والرسمية، كما أن عددا كبيرا من هذا العدد الموضح عاليه (140 ألفا 642 سائحا روسيا) وفدوا إلى مصر عن طريق مطار إسطنبول من خلال شركة الخطوط التركية.

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وتابع: للاستفادة من تلك التعديل فى قرار الحظر فى 22-1-2018 تقدمت مجموعة من شركات السياحة المصرية الخادمة للسوق الروسى بمذكرة إلى هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق توضح مقترح تلك الشركات للاستفادة من التعديل المعلن من الرئيس الروسى بخصوص استثناء مطار القاهرة من الحظر المفروض على الطيران من روسيا إلى كافة مطارات مصر، وتضمنت تلك المذكرة مقترح الاتفاق الموقع مع شركة مصر للطيران بعرض سعر خاص للطيران المباشر من موسكو إلى مصر عن طريق مطار القاهرة شامل تكلفة وصلة داخلية إلى شرم او اى جهة سياحية اخرى تشجيعا للسياحة المصرية الوافدة من روسيا بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة.

وأضاف، ذلك الفكر الإيجابى له أكثر من مردود إيجابى وهو تنشيط السياحة الروسية الوافدة إلى مصر عن طريق مطار القاهرة استفادة من قرار الاستثناء الصادر من الرئيس الروسى، وتنويع المقاصد السياحية داخل الجمهورية لتشمل القاهرة بالإضافة إلى أى جهة سياحية أخرى بمصر يرغب السائح زيارتها مما يؤدى إلى زيادة عدد الليالى السياحية من السائح الروسى فى مصر ومحاولة الارتقاء بنوعية السائح الروسى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال، إن هناك هدفا إيجابيا آخر وهو الأمن القومى ويتمثل فى إبعاد الخطوط التركية عن نقل السائح الروسى إلى المقاصد السياحية المصرية عن طريق مطار اسطنبول وتعظيم فرص زيادة مبيعات شركة الخطوط الوطنية المصرية مصر للطيران لنقل السائح الروسى إلى المقاصد السياحية بمصر عن طريق مطار القاهرة.

واستطرد حجازى: طالبت مجموعة الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الروسية فى تلك المذكرة هيئة تنشيط السياحة بالقيام ببعض الانشطة الترويجية المتواضعة داخل عدد من المدن الروسية للترويج عن تلك الفكرة بنقل السائح الروسى من مطار موسكو مباشرة إلى مطار القاهرة ومن ثم إلى احدى المقاصد السياحية الاخرى داخل الجمهورية، ولكن بكل أسف وحتى كتابة هذا الطلب فشلت محاولات مجموعة الشركات السياحية المصرية فى الحصول على اية ردود من هيئة تنشيط السياحة على تلك المذكرة وتلك الاتفاق الخاص مع شركة مصر للطيران والمخصص للسياحة الوافدة من دولة روسيا الاتحادية.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، وزيرة السياحة بالإجابة عن أسباب عدم الرد على تلك المذكرة الجماعية من كبرى الشركات السياحية المصرية العاملة فى السوق الروسى، على الرغم من احتوائها على العديد من الايجابيات التى لها المردود الإيجابى ليس فقط على السياحة المصرية الوافدة من دولة روسيا الاتحادية والتى كان عدد السائحين الوافدين منها عام 2010 تخطى حاجز 2.8 مليون سائح وبنهاية عام 2018 بلغ 140 ألفا 642 سائحا، وهناك أيضا المردود الإيجابى على أمن الوطن القومى من سحب البساط من الخطوط التركية عند قيامها حاليا بنقل عدد لا بأس به من السائحين الروس عن طريق مطار إسطنبول مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية.

كما تتابع اللجنة فى اجتماعها ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، بشأن قيام الوزارات والجهات المعنية بدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه سياحة الغوص والتى آثارها ممثلى غرفة الغوص والمعنيين بسياحة الغوص فى هذا الاجتماع وموافاة اللجنة بنتائج هذه الدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وتناقش اللجنة أيضاً خلال الاسبوع المقبل، خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وما تم من مشروعات فى الأراضى المخصصة لأغراض التنمية فى كل من البحر الأحمر، خليج عقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالى الشرقى، الساحل الشمال الغربى، الفيوم،أسوان،والمشاكل والمعوقات التى تواجه هذه المشروعات وخاصة فى منطقتى العين السخنة ورأس سدر.