شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تتلقى طعنا فى مرشح شمال الصعيد الفائز بالتزكية بالتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة تلقت طعنا واحدا ضد مرشح على مقعد شمال الصعيد، لعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، والفائز بالتزكية به الدكتور أيمن عبد المتجلى، وذلك خلال الفترة القانونية لتلقى الطعون ضد المرشحين على كافة المستويات النقابية، والتى بدأت الأحد 5 يناير واستمرت حتى الخميس 9 يناير 2020.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التنازلات بين المرشحين، اليوم الأحد 12 يناير الجارى، ويستمر حتى يوم الخميس 30 يناير 2020، ويتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020، بالإضافة إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات يوم الخميس 26 مارس المقبل، بجانب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس المقبل.

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كانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الجارى، وأعلن غلق باب الترشح أمس الأثنين، 30 ديسمبر 2019.

وأعلنت اللجنة فوز عددا من المرشحين بالانتخابات بالتزكية هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد، لافتا إلى أن كافة مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، لافتا إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عام، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا.