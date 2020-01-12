شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "كلية سياسة القاهرة": لم نتلق شكاوى من الطلاب بخصوص الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول تسير بشكل طبيعى داخل المراحل الدراسية المختلفة بالكلية، موضحا أن الكلية لم تتلقى أى شكاوى من الطلاب تتعلق بمنظومة الامتحانات خلال المواد الدراسية السابقة، وأضاف الدكتور السعيد لـ" الخليج 365" أن الكلية لم ترصد أى حالات غش خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مرحلة البكالوريس إلى الآن ، لافتا إلى أنه تم ضبط حالتين غش فقط بالكلية فى مرحلة الدراسات العليا مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستنتهى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى 23 يناير الجارى.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن عمليات تصحيح الامتحانات تتم فور الانتهاء من امتحان المادة مؤكدا أن إعلان النتائج سيتم خلال أسبوعين من إنهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول مباشرة من تاريخ اخر امتحان المقرر له 23 يناير .

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التي يتم التحقيق بشأنها في وقتها، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.

Advertisements

وأضاف الدكتور الخشت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تتواصل في الكليات بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات او مشكلات بشأنها، عدا بعض حالات الغش الفردية التي تراجعت بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة، نتيجة الاجراءات الصارمة وتوفير كاميرات مراقبة في قاعات الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة للطواريء لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، للتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات وإتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوي الطلاب.

وكان الدكتور محمد الخشت وجه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، ومراعاة اجازات أعياد الميلاد احترامًا للأخوة المسيحيين خلال وضع جداول الإمتحانات.