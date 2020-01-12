محاكمة المتهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات بالنزهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الأحد، محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في النزهة.

وأسندت النيابة للمتهمين، "ه. خ"، تاجر ملابس، و"م. أ"، عامل، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي أمين شرطة، بأنه أشهر في وجهه سلاح ناري، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهى ضبطه، في واقعة سرقة المجني عليه "محمد. ا"، و"حامد. م" عمدًا، بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.