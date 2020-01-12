"كان عايز يشتري حلويات".. أب يتعدى على طفله حتى الوفاة في بلبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تلقى مركز شركة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من أحد الأشخاص "مشرف بإحدى المدارس - مقيم بدائرة المركز"، بأنه حال قيام نجله "طالب- 6 سنوات" باللعب على درج المسكن، اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى لإصابته ووفاته.

وبمناظرة الجُثة؛ تبين وجود إصابات عبارة عن "جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالوجه وتورم بالعينين"، وبإعادة مناقشة المُبلغ، قرر أنه بتاريخ أمس طلب منه نجله الخروج لشراء بعض الحلوى من أحد المحلات المجاورة لمسكنه، إلا أنه رفض وحال إصراره على الخروج تعدى عليه بالضرب؛ فارتطمت رأسه بالأرض، مما أدى لحدوث إصابته بجرح بالرأس وقام بإسعافه بالمنزل.

وفي صباح اليوم التالي، وحال محاولة إيقاظه من النوم فوجئ بوفاته، وبسؤال زوجة المُبلغ أيدت ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.