ضبط مسجل خطر لاتهامه باستقطاب الصبية واستغلالهم في التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكدت تحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص -مسجل خطر سرقات عامة- سبق اتهامه في 50 قضية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور، أمكن ضبطه، حال تواجده بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته "2 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالي" وبصحبته 5 صبية بمراحل عمرية مختلفة، وبحوزتهم مبالغ مالية.

بمناقشتهم أقروا بقيام المتهم باستقطابهم والتعدي عليهم، واستغلالهم في أعمال التسول، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.