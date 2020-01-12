نشرة الحوادث المسائية.. الشروع في ذبح سيدة بالوراق وتوجيهات بالتحقيق في شكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

13 يناير.. مرافعة الدفاع في قضية "حادث محطة مصر"

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، اليوم السبت، نظر محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، لجلسة 13 يناير المقبل، لمرافعة الدفاع.

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تأجيل دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى لـ 15 فبراير

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط ادارة سلال الصيدليات الكبرى، لجلسة 15 فبراير المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات.

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ضبط 942 قضية تهرب ضريبي خلال أسبوع

نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 942 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

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النيابة تطالب بتوقع أقصى العقوبة على متهمي "محطة مصر"

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى على 14 متهما بقضية "حادث محطة مصر"، وذلك في مرافعتها بجلسة اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة الدكتور جابر المراغي.

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الداخلية تضبط 333 قطعة سلاح و13 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -خلال أسبوع- من ضبط 333 قطعة سلاح ناري، و13 تشكيلا عصابيا، وتنفيذ 344491 ألف حكم قضائي متنوع.

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رئيس النيابة الإدارية يكلف النيابات بالتحقيق الفوري في شكاوى المواطنين عن الفساد

كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة، كافة النيابات بقيد الشكاوى المقدمة إليها فور ورودها برقم قيد قضايا.

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المحكمة تتنحى عن محاكمة 10 شرطيين بقسم الأميرية في مقتل مجدي مكين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار جمال حسن، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة ضابط بقسم الأميرية و9 شرطيين متهمين بقضية قتل مجدي مكين، لاستشعارها الحرج.

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النيابة عن متهم بقضية "محطة مصر": قدم أعذارا هزيلة وسط ابتسامات وسخرية

استمعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، اليوم السبت، لمرافعة النيابة في محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم.

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شروع مريض نفسي بذبح سيدة بالوراق

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اعتداء شخص في العقد الرابع من العمر على سيدة بالطريق العام بمنطقة الوراق، أمس الجمعة.

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