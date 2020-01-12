رئيس حزب "مستقبل وطن": السيسي قائد يخطو بمصر فوق الصعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن المصريين أمة تعمل بشرف في زمن عز فيه الشرف، مؤكدًا أن المبدعين في عام 2019، هم صفوة المجتمع في العلم والفن والرياضة قائلًا: "أفخر بكم جسورًا راسخة للأمم التي تصنع المجد".

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الحزب، اليوم السبت، لتكريم المتميزين والمبدعين في 2019.

وتابع: "أننا اليوم في مستقبل وطن نحتفي بسفراء الوطن خارج السياسة وكتاب التاريخ الحقيقي النابع من ثوابت وضمير هذه الأمة العظيمة، بالعزة عاشت مصر وسطرت منذ فجر التاريخ آيات الحضارة بعلم وفن وحكمة، ومازالت على عهدها لاينضب معينها من أوفياء ومبدعين يعشقون خطاها.. بالأخلاق قادت مصر العالم

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القديم.. وبقيم النبل البشري عرفت التوحيد والسلام والطهر منذ فجر التاريخ وستظل بأبنائها في طليعة الأمم تسطر المجد بعزم وعزيمة لاتتوانى عن ركب الحضارة والتقدم".

وتابعت: "تماسكت مصر يوم أن تماهت دول كثيرة، وصمدت يوم سقط الكثيرين، مصر عائدة إلى مجدها الدائم تزود عن أمتها وتحمي عروبتها وتفتح أبواب الأمن والسلام لأصحاب كل الأديان السماوية، كانت مهدًا للحرية والكرامة وستظل المنارة التي يهتدي بها أصحاب الحقوق، ونحن في الحزب نشعل ضَوء للأجيال المقبلة".

في السياق ذاته قال: "نحن نرى قائد مصر وزعيم الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي يخطو بمصر فوق الصعاب والتحديات التي نحياها، ماعاد يقبل من أحد رفاهية المشاركة المعنوية فقط، وعلى كل فرد في أمتنا أن يحمل الوطن بقلبه".

وتابع: "ثقوا في الله وفي للوطن وفي قائدكم العظيم.. ثقوا في جيشكم وشرطتكم وكل مؤسساتكم الوطنية.. ثقوا في رجال مصر وشبابها.. البقاء لأصحاب القيم وأصحاب المعارك النبيلة".