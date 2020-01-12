مصر | ضبط مسجل خطر يستدرج الأطفال ويستغلهم في أعمال التسول بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل خطر يستدرج الأطفال ويستغلهم في أعمال التسول بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مسجل خطر، يستدرج الأطفال ويستغلهم في أعمال التسول بالقاهرة.

وأكدت التحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص عاطل، مسجل خطر سرقات عامة سبق اتهامه فى 50 قضية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته 2 قطعة سلاح أبيض مبلغ مالى وبصحبته 5 صبية بمراحل عمرية مختلفة، وبحوزتهم مبالغ مالية، حيث اعترفوا بأنه تم استدراجهم والتعدى عليهم، وإستغلالهم فى أعمال التسول، وأن المال بحوزتهم من أعمال التسول، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة.