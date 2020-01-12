مصر | تعدى عليها وذبحها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لطعن "سيدة الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعدى عليها وذبحها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لطعن "سيدة الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إلى أن السيدة تدعى "كاترين. ر" تبلغ من العمر 54 عامًا، وتقطن بذات المنطقة، ولديها أبناء، وفي يوم الواقعة خرجت من منزلها في المساء لشراء مستلزمات المنزل، وعند رجوعها للمنزل وأثناء سيرها تعرض لها المتهم من الخلف دون أن تشاهده، وقام على الفور بطعنها من الرقبة، دون أن تزعجه أو يصدر منها شيء مسيء له، وكان ذلك بجوار مقهى بالمنطقة، فقام شهود العيان علي الفور بالإمساك به واتصلو بقسم الشرطة.
وأضاف المصدر، أن أهالي المنطقة والشباب الجالسين على المقهى، تجمعوا لنقلها لأحدى المستشفيات بالمنطقة الوراق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها، ولكن بعد خروجها تعرضت لنزيف نتيجة عمق الجرح الذي تسبب فيه الجاني، وتم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة وخضعت لعملية جراحية.
شهود عيان يكشفون تفاصيل الواقعة
وكشف شهود عيان، أنهم فوجئوا بتعدي شاب على سيدة وطعنها، في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، مساء الجمعة، حيث أشهر سلاحًا كان بحوزته، عبارة عن "كتر" وأصابها في رقبتها، وحاول الأهالي اللحاق به وأمسكوه، مؤكدين أن الشاب كان يتعرض للفتيات كثيرًا، ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى له.
في السياق، أوضح التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة مصابة بجرح في الرقبة عمقه حوالي 12 سم، أدى إلى تهتك في بعض الطبقات، بالإضافة لتلف في الأعصاب.
حبس المتهم 4 أيام
وأمرت النيابة الوراق، بشمال الجيزة، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لطعنه سيدة وتدعى "كاترين.ر" 54 عامًا في الوراق، وطلبت الكشف الطبي على الشاب، لبيان ما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه، وطلبت التحريات حول الواقعة.
حالة المجني عليها مستقرة
في غضون ذلك، استعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للسيدة، وتبين أنها مستقرة، فيما كشفت التحريات الأولية، أن المتهم مهتز نفسيًا.
كان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من مستشفى الوراق، بوصول سيدة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.
وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء سير السيدة بالشارع اعترض طريقها شخص، وتعدى عليها بالضرب بــ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به.