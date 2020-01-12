مصر | تعدى عليها وذبحها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لطعن "سيدة الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعدى عليها وذبحها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لطعن "سيدة الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة طعن سيدة على يد شاب ويدعى "م.ر.ط" في عقده ما بين الثالث والرابع، ومحاولة ذبحها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" بمنطقة الوراق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إلى أن السيدة تدعى "كاترين. ر" تبلغ من العمر 54 عامًا، وتقطن بذات المنطقة، ولديها أبناء، وفي يوم الواقعة خرجت من منزلها في المساء لشراء مستلزمات المنزل، وعند رجوعها للمنزل وأثناء سيرها تعرض لها المتهم من الخلف دون أن تشاهده، وقام على الفور بطعنها من الرقبة، دون أن تزعجه أو يصدر منها شيء مسيء له، وكان ذلك بجوار مقهى بالمنطقة، فقام شهود العيان علي الفور بالإمساك به واتصلو بقسم الشرطة.

وأضاف المصدر، أن أهالي المنطقة والشباب الجالسين على المقهى، تجمعوا لنقلها لأحدى المستشفيات بالمنطقة الوراق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها، ولكن بعد خروجها تعرضت لنزيف نتيجة عمق الجرح الذي تسبب فيه الجاني، وتم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة وخضعت لعملية جراحية.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الواقعة

وكشف شهود عيان، أنهم فوجئوا بتعدي شاب على سيدة وطعنها، في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، مساء الجمعة، حيث أشهر سلاحًا كان بحوزته، عبارة عن "كتر" وأصابها في رقبتها، وحاول الأهالي اللحاق به وأمسكوه، مؤكدين أن الشاب كان يتعرض للفتيات كثيرًا، ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى له.

Advertisements