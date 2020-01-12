شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مراحل مرت بها عملية ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى افتتاح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الجمعة المعبد اليهودى بالإسكندرية والمتواجد بمنطقة شاعر النبى دانيال، أحد أهم المبانى الأثرية الدينية بمحافظة الإسكندرية، باهتمام دولى وعالمى، وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم التى استمرت لما يقارب الثلاث سنوات وبتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه. ويطلق عليه معبد "الياهو هانبى"، ويسع 700 مصلٍ، وقد بدأت وزارة الآثار فى تنفيذ خطة لترميم المعبد بعد تعرضه لانهيار بسيط لتأثره بالنوات والأمطار. وإليك مراحل الترميم التى مر بها المعبد: وإليك مراحل الترميم التى مر بها المعبد:

1- توثيق معمارى وفوتوغرافى لكافة أجزاء المعبد. 2- فك وحدات الإضاءة من النجف والشمعدانات والعمل على إزالة الدهانات واستعادة درجة اللون الأصلى مع العزل من العوامل الجوية. 3- توثيق للأرضيات الرخامية ورصد مظاهر التلف وكذلك ترقيم البلاطات وفكها وتشوينها داخل صناديق خشبية خاصة. 4 - أعمال الحفر وعمل مجسات وتم الكشف عن أساسات حجرية للمعبد القديم. Advertisements 5 - تدعيم أرضية مٌصلى السيدات وفك المدرجات الخشبية والكشف عن بلاطات أرضية المٌصلى وترميمها. 6- معالجة الكمر الحديدى واستبدال التالف بكمر مماثل مع عزلة بمادة عازلة للصدأ. 7 - تنظيف الاسطح الرخامية عن طريق التنظيف الميكانيكى والكيميائى المبدئي من إزالة الإتساخات المتراكمة، تثبيت الأجزاء المنفصلة واستبدال التالف واستكمال الناقص مع العزل باستخدام مواد شمعية معتمدة. 8 - ترميم الزخارف الجصية، والزجاج المعشق، والأبواب الخشبية، وكافة الأعمال المعدنية . 9 - ترميم وتقوية المقاعد الخشبية وعمل تعقيم لها من التلف الحشرى.

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