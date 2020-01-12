شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه برنامج قراءة موحد لعدادات الكهرباء.. اعرف الحكاية فى 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق برنامج القراءة الموحد، الذى سيقضى على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة التى يعانى منها المواطنين.

”الخليج 365”، يرصد خلال النقاط التالية لقراءة كل المعلومات الخاصة ببرنامج القراءة الموحد، كالتالى:..

1- برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

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2- سيجبر برنامج القراءة الموحد العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

3- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.

4- سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.