شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. معرض اليوم الواحد بمحافظة أسيوط للأئمة والخطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن معرض اليوم الواحد بمحافظة أسيوط ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم بمسجد عمر مكرم بميدان الجامعة بمدينة أسيوط ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرًا ، حيث يشتمل المعرض على حقيبة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وقالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتى في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، و يحتوي على الكتب التالية..

1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية). 2- بناء الوعي . 3- الإسلام يتحدث عن نفسه . 4- حديث الصيام . 5- الحج والعمرة مناسك وأسرار . 6- غذاء العقل . Advertisements 7- في رحاب فن المقال . 8- نعمة الماء . 9- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها . إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة .

ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية : منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30% .

يتم صرف عدد (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية .

يتم صرف عدد (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية .

يتم صرف عدد (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية .

خصم 50% على اسطوانة CD – DVD .

ومن جهة أخرى ​أعلنت وزارة الأوقاف، ​نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات (الدفعة الأولى) المرحلة الثانية وعددهم (11) إمامًا وخطيبًا ممن استكملوا جميع المكونات الدراسية وكان آخرها بالنسبة لهم برنامج الحاسب الآلي​، فيما اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة​،​ 10 /1 /2020م ضم (297) إمامًا إلى عضوية المقارئ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله.

وتقوم الأوقاف بتوزيعهم على مقارئ جديدة بالتنسيق المسبق بين مدير المديرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وعلى أن يتم الترتيب والاعتماد في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه ، ويبدأ التحاقهم بالمقارئ الجديدة بعد اعتمادها ابتداءً من 1 / 2 / 2020م، وفي حالة ضرورة إلحاق أي إمام بمقرأة قائمة لا يعتد بذلك إلا بموافقة مكتوبة معتمدة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، ويتوقف الاعتماد النهائي على اعتماد توزيعهم على المقارئ واعتماد التوزيع والمقارئ الجديدة من وكيل الوزارة المختص ورئيس القطاع الدينى.